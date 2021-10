“Ahora no se le puede decir nada a los futbolistas, se enojan de todo”, así con la pierna en alto, sin temor a hacer leña del árbol caído, Luis La Fuente criticó la actuación de los integrantes de la selección peruana , especialmente la de Christian Cueva, tras la reciente derrota ante Argentina, en Buenos Aires, por 1-0, que ubica a Perú penúltimo en las Eliminatorias Qatar 2022.

“El equipo se preocupó más por marcar a Messi, y soltó al más importante de Argentina, Lautaro Martínez, quien nos hizo el gol”, comentó el ex jugador.

Para el “Príncipe”, el técnico Ricardo Gareca se equivocó en sacar Gianluca Lapadula y hacer ingresar a Jefferson Farfán, quien generó el penal que erró Yoshimar Yotún. “Farfán ya está roto, no debió sacar a Lapadula. Nadie dice nada. Yo no soy mal pensado, pero jugué al fútbol. No me gustó el cambio. Lapadula, solo, estaba haciendo más problemas. A mí me rompieron la tibia y el peroné, cualquiera sabe que está roto. Los argentinos sabían que estaba roto. Yo, en lo personal, entre Guerrero, Farfán y Lapadula, me quedo con Lapadula. Los otros ya fueron, ya no. Tienen que irse a cualquier lado, a Alianza. Los que hemos vivido lesiones no nos pueden engañar. Lapadula causaba más problemas que Farfán”, fue su ácido comentario que sacará ronchas.

Es más, para el “chalaco”, la jugada que provocó el penal a favor de la “Foquita”, no lo fue. “Yo no sé si fue penal o se tropezó. No veo falta a Farfán. Ahora que sea pícaro y presione al árbitro, así es el fútbol”.

Respaldo a Yotún

Consultado sobre el penal fallado por Yoshimar Yotún, indicó: “Venía jugando bien, lástima que falló, a todos nos puede pasar, es fútbol. Hubo entrega, ciertos momentos de buen fútbol, Argentina muy superior”.

Eso sí, La Fuente no dejó pasar la actitud de Christian Cueva, quien, según los periodistas de CMD durante la transmisión del encuentro, no quiso ejecutar el penal. “Es un signo de interrogación, de admiración, no se sabe en qué momento juega. Lo hace como en su barrio, está bien, pero pierde la seriedad. Cree que juega en su barrio con la gente que lo aplaude, que toma con él, pero juega por el Perú”.

La próxima fecha doble, en noviembre, ante Bolivia y Venezuela, en Lima y Caracas, será la última chance de la selección peruana de fútbol para tentar el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. “Estamos penúltimos. Ojalá que los muchachos cambien. Gareca ha sido buen jugador en Argentina, pero que no cometa errores”, dijo.

LEE ADEMÁS

Martín Liberman criticó festejo de Romero y Otamendi contra Yoshimar Yotún

Tabla de posiciones, Eliminatorias 2022: Así quedó tras la derrota de Perú