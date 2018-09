Christian Benavente: "Siempre es un plus ser convocado a la selección"

La convocatoria del 'Chaval' es celebrada por todos. Ricardo Gareca anunció su lista de convocados este viernes y llamó la atención el llamado de Christian Benavente luego de varias fechas. Y es que la última vez que el jugador estuvo en el equipo patrio, fue en los amistosos ante Croacia e Islandia previo al mundial de Rusia 2018.

"Estoy muy contento por estar en esta convocatoria. Siempre es importante ser llamado por tu selección", declaró muy contento Christian Benavente para AS. Luego de su regreso a la 'bicolor', el popular 'Chaval' dijo encontrarse bien y además se siente importante en su club.

"Es un plus ser llamado a la selección peruana, es un punto positivo en este momento de mi carrera", reveló el ex jugador del Real Madrid Castilla. Asimismo, Benavente reiteró que lo que le está sucediendo en la actualidad es un plus que le suma.

"Estoy muy motivado por hacer bien estos dos partidos", finalizó. Christian Benavente vuelve a la selección y el técnico, Ricardo Gareca, dijo que interesó más en el equipo con el cambio de posición que esta teniendo. "Cristian interesa mucho en la selección por la posición en la que se está desarrollando en el Charleroi. Por izquierda", explicó el 'Tigre' en conferencia de prensa.

