'Chorri' asegura que Paolo Guerrero debería ser titular ante Dinamarca

El ex jugador de la selección peruana, Roberto Palacios, se refirió al partido debut de Perú ante Dinamarca en Rusia 2018. Y es que, según los entrenamientos que viene realizando Ricardo Gareca en Moscú y Saransk, Paolo Guerrero no arrancaría como titular en el equipo de todos y esto sería por los meses que estuvo fuera de las canchas y no jugó oficialmente con el conjunto patrio.

Por ello, Roberto Palacios confesó que si él fuera parte del comando técnico de la selección peruana, le daría toda la confianza a Paolo Guerrero, porque su ausencia en las canchas fue por la constante lucha que tuvo para limpiar su nombre. "Paolo no llega en su mejor momento porque estuvo luchando contra su castigo pero si le daría la confianza desde el vamos porque la motivación de un mundial es mejor" declaró en 'La Cátedra Deportes'.

Asimismo, el ex seleccionado peruano confía que el segundo lugar del grupo C estará en disputa entre todos, ya que claramente el favorito para llevarse la copa es Francia. "Dependiendo del resultado ante Dinamarca, podemos sacar conclusiones" expresó. El ex atacante de Sporting Cristal se encuentra en Rusia, pues verá la participación de Perú en el mundial.

