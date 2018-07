'Chorillano' Palacios ningunea a Solano por querer reemplazar a Gareca

Ante la versión que Nolberto Solano reemplace a Ricardo Gareca en caso éste no siga al frente de la Selección peruana luego del Mundial Rusia 2018, Roberto ‘Chorrillano’ Palacios alzó la voz y aseveró que ‘Ñol’ no da la talla para el cargo.

“Él (Nolberto Solano), ha sido un asistente más, se necesita un técnico de experiencia, con capacidad. Como técnico uno hay que ir quemando etapas, pero los que deciden son los directivos, no nosotros, ya ellos tendrán que evaluar las hojas de vida de cada técnico y sabrán si (el que elijan) está en condiciones de dirigir o no. Si lo está a darle el apoyo y sino buscar uno porque ya se vienen los amistosos”, subrayó Roberto Palacios al Diario El Tiempo de Piura.

Respecto a que Solano pueda tomar un interinerato, Roberto Palacios se opuso: “No hay que precipitarse, un técnico de selección debe haber dirigido equipos (nacionales), entonces es muy apresurado que me digan Nolberto, si él recién ha sido un asistente más del comando técnico”.

La experiencia de jugador no cuenta para el ‘Chorri’ Palacios. “Bueno, eso de jugar es diferente, si hablamos de jugar, yo también he jugado en muchos lugares y también estaría capacitado para dirigir y no es eso, jugador es una cosa y técnico es diferente, porque tiene que manejar todo un grupo”, recalcó.

Acto seguido ninguneo el paso de Nolberto Solano como técnico de la ‘U’ y José Gálvez. “Un sector de la prensa habla de él, pero la directiva debe ver que ha hecho no como jugador, sino como técnico, qué es lo que ha ganado, qué es lo que ha logrado”, apuntó.

Sobre lo hecho por Perú en el Mundial Rusia 2018, declaró: “Yo lo dije hace mucho tiempo, lo importante que podía hacer la selección es dejar una buena imagen y creo que lo ha hecho y cumplido. Ya mucha gente pedía que lleguen a octavos o cuartos de final, y eso era algo imposible porque hay que reconocer que los equipos que han llegado a la final están en un nivel muy avanzado, porque vienen trabajando muchos años. Y no hay forma de dejar de hablar de la hinchada, creo que eso fue lo más lindo que pudo haber pasado en este Mundial”.