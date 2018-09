'Chino' Rivera defendió a Cueva tras críticas de Julio César Uribe

Lo defiende. Victor 'Chino' Rivera salió en defensa de Christian Cueva luego de las críticas que recibió por parte de Julio César Uribe en su programa radial. El ahora técnico de Deportivo Municipal conoce desde muy chico al volante, pues fue el encargado de hacerlo debutar profesionalmente a 'Aladino' hace 10 años, cuando el jugador de la selección peruana militaba en la Universidad San Martín en el 2008.

"Los jugadores tienen buenos momentos, momentos complicados. Pero siempre necesitan ese respaldo de quienes lo conocen. A veces, la pasión hace que uno pierda la perspectiva y no vea un rendimiento o admita una opinión, por un partido o jugadas", decalró Rivera en RPP Noticias. Asimismo, agregó que Christian Cueva ha sido clave en la 'bicolor'. "Yo me quedo con el respaldo del técnico y los jugadores. Debemos darle esa tranquilidad. Vendrán cosas buenas”, apuntó el DT de la 'Acadé'.

Además, el ex técnico de la 'blanquirroja' señaló que el técnico Ricardo Gareca es muy importante en el proceso. "Él le ha dado la confianza y respaldo a Christian. Y nosotros debemos seguir apoyando lo que el comando técnico direccione para la selección", finalizó.

El inicio del problema

Cuando finalizó la fecha FIFA, el panelista de Fox Sports Radio, Julio César Uribe dijo que Christian Cueva no era un jugador extraordinario a lo que el jugador de la selección peruana respondió a las críticas del 'Diamante'. "Me sorprendió lo que dijo. Yo no soy extraordinario ni soy malo, pero siento que soy bueno y útil, y le sirvo al fútbol, a la vida y a mi familia. Yo no me creo más que nadie, pero tampoco menos", enfatizó Cueva.

