Gianluca Lapadula no sería el primer peruano con doble nacionalidad en jugar por la Selección Peruana, ya que el chileno Pablo Cárdenas también podría ser convocado. El futbolista que milita en Cobresal, no descartó aceptar un posible llamado de Ricardo Gareca, aunque dejó en claro que su prioridad es ‘La Roja’.

“Si bien uno nació acá en Chile, y todo es Chile, si se llegara a dar esa oportunidad, obviamente que no cerraría ninguna puerta. Se vería bien. Si es así, no estaría malo ir”, indicó Pablo Cárdenas en entrevista a AS.

“Pero obvio que mi prioridad puede ser un poco más Chile. Pero si de aquí veo que no me llaman, no hay contacto conmigo, obviamente optaría por irme allá (Selección Peruana)”, agregó el futbolista de Cobresal.

Cárdenas es lateral derecho y sobre el puesto donde juega, indicó: “Por lo que se dice, por todo, creo que en Perú puedo tener más cabida que en Chile, por temas de fútbol y jugadores. Si bien aquí está el ‘Huaso’ Isla, y atrás de él vienen jugadores fuertes, en Perú Advíncula es como el más fuerte, y después de eso no hay tanta competencia”.

Al solo contar con cuatro puntos y estar en la última posición de la tabla de posiciones de las Clasificatorias, la Selección Peruana necesita sumar de forma obligatoria en casa para mantenerse con posibilidades de clasificar al Mundial Qatar 2022. En la fecha triple enfrentará a Uruguay, Venezuela y Brasil.