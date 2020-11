Van entrando al once peruano. Este viernes 13 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Santiago por la tercera jornada de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, por ello, Ricardo Gareca ya ha probado a su primer once para enfrentar a ‘La Roja’ este fin de semana. Si bien Gianluca Lapadula se ha integrado al equipo de todos, no estaría desde el arranque en tierras mapochas pero podría ser uno de los primeros cambios del ‘Tigre’.

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino; Yoshimar Yotún; Edison Flores André Carrillo y Raúl Ruidiaz, fueron los jugadores que se probaron ante los ojos de Gareca para ver el equipo titular ante Chile.

