No quiere perder ritmo. Christian Cueva se sumó este jueves a las practicas de la César Vallejo con miras a seguir preparándose para la siguiente temporada. Ello luego de que Jorge Sampaoli anunciara que no será más considerado en el “Peixe” y que no fuera convocado por Ricardo Gareca para los amistosos ante Colombia y Chile.

En una entrevista con FOX Sport Radio Perú, José del Solar, mostró su emoción por la presencia del volante peruano en sus entrenamientos. “Él es muy cercano a varios chicos que juegan en nuestro club. Hoy el aire que se respiraba en la villa deportiva de nuestro club era muy bueno con la presencia de él”. “La motivación para los futbolistas para la universidad de entrenarse con un jugador que hizo una gran campaña en las últimas Eliminatorias es grandísima"

No obstante, negó que pueda haber un interés de `Aladino´ por volver al fútbol peruano. ”Probablemente Christian es lo último que debe pensar en volver al fútbol peruano, seguramente tendrá la mente puesta en jugar en campeonatos más competitivos que el nuestro y en campeonatos mucho más económicos que el nuestro pero esto le va a servir a no perder el ritmo. No es lo mismo entrenar con nosotros a no hacer nada”.

Incluso resaltó la posibilidad de que permanezca en la UCV. “Christian sabe que debe ponerse las pilas y prepararse de una manera adecuada. Tiene mucho talento y es un futbolista que ha hecho cosas importantes en el fútbol. Estoy convencido que él va a buscarse un buen equipo donde jugar el que pensemos que va a jugar en nuestro fútbol o en UCV creo que está un poco fuera de la realidad”.

