'Chemo' Del Solar se refiere a Cueva y recuerda caso 'Golf Los Incas'

El escenario deportivo se remeció el último domingo con la información que brindara un medio local, sobre una supuesta indisciplina de Christian Cueva en los amistosos que sostuvo la selección peruana ante Chile y Estados Unidos, en el mes de octubre.

Ante esta situación, el extécnico de la bicolor, José Guillermo Del Solar opinó sobre el episodio que habría protagonizado el hombre del Krasnodar de Rusia. 'Chemo' para ser un poco más gráfico comparó la situación de 'Aladino', en el caso se confirme, con la que vivió en el caso 'Golf Los Incas', donde tuvo que separar del seleccionado a Andrés Mendoza, Jefferson Farfán, Santiago Acasiete y Claudio Pizarro. Esto ocurrió en el camino al Mundial de Sudáfrica 2010.

"Yo sentí que los futbolistas no me hicieron caso. Y si no me hicieron caso, pues llamaré a otros futbolistas", reveló el hoy DT del César Vallejo, que está a punto de volver a primera división.

Chemo recordó como ocurrió el episodio del 'Golf Los Incas'

"Antes de tomar esa decisión, yo me había reunido con todos los futbolistas y había sido bastante claro, de la manera cómo teníamos que convivir con eso", acotó.

