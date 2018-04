'Chemo' del Solar: "No es el momento de Pizarro en la selección peruana"

'Chemo' del Solar no fue ajeno al debate que existe en torno al regreso de Claudio Pizarro a la selección peruana. Lejos de incomodarse o evitar el tema, el extécnico de la bicolor dejó clara su posición al respecto y analizó el paso del 'Bombardero' en el equipo de todos.

"Claudio Pizarro, para mí, ha tenido buenos momentos en la selección peruana y momentos no tan buenos, pero no solo de Claudio sino del equipo en general", expresó 'Chemo' durante un debate en Fox Sport Radio Perú.

No tiene dudas

No obstante, Del Solar fue más allá y aseguró que no todo lo de Claudio Pizarro en la selección peruana fue malo. Eso sí, indicó que el 'Bombardero' no debe ser llamado a la bicolor en estos momentos.

"No estoy de acuerdo con que no dio la talla. Creo que ha tenido momentos buenos en la selección peruana y no tan buenos, definitivamente. Actualmente, no creo que sea momento para Claudio Pizarro en la selección", enfatizó el extécnico de la bicolor.

Como se sabe, la relación entre 'Chemo' del Solar y Claudio Pizarro se rompió tras el escándalo del hotel Golf Los Incas, donde varios jugadores cometieron actos de indisciplina.