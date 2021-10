El exfutbolista Sergio ‘Checho’ Ibarra se refirió a lo sucedido con Yoshimar Yotún, cuando falló el penal ante Argentina, y los defensas Nicolás Otamendi y Cristian Romero fueron a gritarle burlándose del error.

“Qué pelotudos que son Otamendi y el ‘Cuti’ Romero, la verdad. Bueno, Otamendi no me sorprende, para mí es de los peores centrales que he visto y lo dije siempre, pero el ‘Cuti’ tiene 7 partidos y ya se cree Passarella. Qué broncón que me dio. Yo no sé cómo hubiese reaccionado”, dijo.

Durante los primeros minutos del segundo tiempo, Perú tuvo posibilidad de poner el empate, luego de un penal cometido a Jefferson Farfán, quien había ingresado minutos antes en reemplazo de Gianluca Lapadula.

El remate de Yotún se estrelló en el palo superior y salió fuera, lo que generó una inmediata reacción en los defensores argentinos Cristian Gabriel Romero y Nicolás Otamendi, ambos celebrando el fallo delante del peruano.

