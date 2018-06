'Chalaca' Gonzáles: "Gareca nunca 'Paolizó’ a Selección peruana"

Cesar 'Chalaca' Gonzáles reapareció a pocos días del inicio del mundial de Rusia 2018 y esta vez habló de las posibilidades de la Selección peruana en el torneo más importante en el mundo y también del trabajo que realizó el técnico Ricardo Gareca con el equipo para lograr la clasificación luego de 36 años.

"Perú ha respetado a todos los rivales, al fuerte y al débil. Destaco como Gareca ha manejado a la selección porque en nunca ‘Paolizó’ el equipo, lo mostró en las últimas fechas y eso ya es destacable” confirmó el ex jugador de Alianza Lima para 'La Cátedra Deportes'.

Asimismo, el ex técnico de Sport Boys aseguró que el combinado patrio llegará bien a Rusia, ya que no tiene ningún lesionado ni tampoco ha presentado a algunos en las últimas semanas. Además, 'Chalaca' considera que el tener el invicto de 14 partidos sinconocer la derrota es motivador en el equipo aparte del regreso de Paolo Guerrero.

La vuelta del 'Capitán'

Cesar Gonzalés es el técnico al que se le cataloga como el descubridor de talentos y no es para menos pues en su palmarés figura el nombre del capitán de la blanqirroja, Paolo Guerrero. "Conociéndolo a él le gusta trabajar y jugar con una carga emocional. Lo conocí de chico y es un futbolista que ya sabía hacia donde se dirigía”. agregó

Perú en Rusia 2018

Como todo técnico, le gusta y le gustaría hacer cambios en el equipo, y Gonzáles no es la excepción, por ello anticipó lo siguiente. "Me inclino por Farfán, atrás de Paolo, será importante. A Carrillo lo dejo para el cambio, porque será una buena pieza de recambio. Me inclino definitivamente Farfán se mueve bien por el centro y los costados… Aunque sé que el profesor Gareca no me va a escuchar”. finalizó entre risas.