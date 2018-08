​César Hinostroza vendió entradas para partidos de Perú en Rusia 2018

Un nuevo audio ha dejado al descubierto como el suspendido juez César Hinostroza intentó vender entradas de los partidos de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Le sobraron seis entradas por eso el personaje pide que si alguien consulta por tickets, le avisen.

La hizo de revendedor

'Nos ha sobrado para dos personas ¿tú tienes posibilidades de colocarlos u ofrecerlos a alguien? ¿O no? (...) Pero por si acaso si alguien te pide, te consulta, me avisas, porque tenemos dos, para dos personas. (...) Para los tres partidos de Perú', se escucha decir César Hinostroza a su secretaria.

'Escúchame, escúchame, el señor Betancourt quiere pagar precio que se ha pagado de la FIFA que es 210 dólares, yo creo que es muy barato, yo le he pedido 500 ¿ya? (...) Si por A o B no tiene o no quiere, ya mínimo 300, si no ya no pues, yo creo que hasta 300 puede bajar, pulséalo 400 y 300 que quede pues. Si no, dile; no, yo lo vendo en otro sitio y me pagan ¿Ya?', continúa en el audio.

Transcripción de audio del 04/05/2018 02:51 pm

César Hinostroza: Escúchame, nosotros hemos comprado con unos amigos pasajes, perdón, entradas para el partido.

Giovannita: Ya.

CH: Nos ha sobrado para dos personas ¿tú tienes posibilidades de colocarlos ó ofrecerlos a alguien? ¿O no?

G: Eh… tendría que preguntar si hay en esto, porque lo que pasa es que yo los programas que hemos vendido, aparte que le dije, todos eran con entrada.

CH: Ah ya, ya.

G: Todos los programas que hemos tenido… claro… normalmente todo ha sido con entradas y con traslados y vuelos.

CH: Pero por si acaso si alguien te pide, te consulta, me avisas, porque tenemos dos, para dos personas.

G: ¿Para qué partidos tiene?

CH: Para los tres partidos de Perú.

G: Para los tres partidos, ya.

CH: Sí.

G: ¿En qué sector?

CH: En el sector 1.

G: Porque hay sector 1, sector 2…

CH: Es palco ah…

G: ¿Es palco? Ya porque… ¿sector 1?

CH: Sector 1, sí.

G: Ya doctor, igual yo le aviso ahí mismo y lo pongo en contacto con la…

CH: Hasta máximo, hasta el miércoles ¿ya?

G: Sí, sí…

CH: Si no ya lo vendo a otro sitio ¿ya?

G: Ya, está bien, no se preocupe.

CH: Ya.