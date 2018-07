Cesar Farias a solas con El Bocón: "Perú ya merecia ir a un Mundial"

César Farias, es una voz autorizada para hablar de fútbol. A sus 45 años consiguió hacer un cambio en el fútbol en su país, Venezuela.

Entrevista y Fotos: Jean Pierre Maraví / Joel Alonzo

Como se diría, César Farias le cambió el chip y ahora sus futbolistas son competitivos. Dirigió a su país en un Mundial Sub 20 donde llegó a Octavos y estuvo a dos puntos de colocarlo en repechaje en el Mundial Sudáfrica 2010. A dirigido en México, India y Paraguay. Ahora, está al mando del club The Strongest y de la Selección de Bolivia hasta fin de año. En su paso por Lima se confesó con EL BOCÓN, donde habló de sus amistosos, selección peruana, los retos que tiene en Bolivia tanto en la selección y su club en lo que falta de la temporada.

Profesor Farías, ¿qué conclusión puede sacar de estos amistosos que tuvo ante los equipos peruanos?

El año pasado vinimos acá y nos sirvió mucho, incluso salimos campeones. Nos tocó venir acá a enfrentar a Cristal en la Libertadores. Después de enfrentar a Lanús, se me venció el contrato y decidí darme un tiempo. El presidente Salinas me fue a buscar nuevamente a los ocho meses con el tema de la Selección y accedí. Este año solicité amistosos y acá me abrieron las puertas. Hemos jugado cuatro partidos y fueron de gran intensidad, con buenos rivales. Eso nos sirve y la impresión es buena. Son rivales de jerarquía, cuya camiseta pesa y de un país que clasificó a un Mundial, pero la distancia no es lejana.

¿Qué imagen le dejó Perú en Rusia?

Estuvo a la altura de la competencia. Lo demostró, pero después el fútbol tiene muchos aspectos emocionales, donde tú ves que se hacen goles después del minuto 80 o por descuidos tácticos. A ustedes no se les dio en algunos partidos y no pudieron tener un desempeño más sobresaliente. Perú demostró que tiene jugadores de categoría para una cita mundialista.

¿Qué opina del trabajo de Ricardo Gareca?

No soy quien para desmerecer el trabajo de nadie, pero lo que voy a decir es que Ricardo sí tiene su mérito, pero si le dabas tres puntos más a Markarián también clasificaba. A veces se tiene un poco de suerte. No quiero desmerecer su trabajo, pero el fútbol peruano tiene un compendio de cosas que le permitieron llegar a ese objetivo. La mayoría de este grupo venía de dos excelentes Copa América, donde llegaron a semifinales. No creo que sea un tema de confianza, pero estos jugadores merecían ya un Mundial por lo que venían haciendo.

¿Por qué los sudamericanos no llegaron lejos en este Mundial?

Se debe a la eliminación de la estructura del Preolímpico. Eso perjudica mucho, porque los 10 países saltan un proceso de crecimiento. Esa ausencia de la Sub-23 nos hace mucho daño. Se deben crear más sudamericanos para que compitan como la Sub-15, que no tiene Mundial. Que haya Sub-16, Sub-18 y Sub-19. Eso permite que los jugadores lleguen con más experiencia a este tipo de competiciones donde son momentos importantes. Es algo que no estoy descubriendo, pero los jugadores necesitan más partidos porque eso te da una experiencia distinta y eso termina pesando. Desde que sacaron el Preolimpico, Sudamerica no ganó el Mundial. Este torneo debe volver y tener más competencia para que los jugadores crezcan.

¿Qué le pareció el juego de Paolo Guerrero en el Mundial?

Él siempre ha sido un gran jugador. Fue compañero de Tomás Rincón en el Hamburgo y vi los entrenamientos de cerca. Vi mucho a Ruidíaz en el Morelia. También seguí a Cueva en Sao Paulo. Sigo a Farfán desde aquella Sub-17 en Perú y siempre mostró lo que era. Hay jugadores en Perú eso está claro. Calidad tienen por algo están en el Mundial.

¿Se anima a dar un candidato para ganar el Mundial?

Francia es el que mejor jugó en el aspecto táctico y pareciera en una circunstancia normal a ganar el título, pero en esta Copa del Mundo cualquier cosa puede pasar. Croacia es un equipo que vivió en la guerra y que siempre tuvo dificultades. Es una selección que sabe sufrir y los croatas se matan; son el Uruguay de Europa.

Usted se ha caracterizado por formar jugadores competitivos...

Sin duda alguna. Si estás a la altura de la competencia en algún momento te va a tocar y eso es lo que sucedió con Perú. Ustedes desde ya hace algunos años venían compitiendo y fue coherente con su estilo de técnico. Trajo un entrenador de la misma linea del anterior. Se respeto el trabajo que se venía haciendo y juntó un grupo de muchachos que venía trabajando con Sergio Markarián y se llegó a un Mundial.

¿Cómo ve el trabajo de Perú en el tema formativo?

Yo veo que vienen trabajando bien ese tema. Hace algunos años recibí un llamado de un personal administrativo de la Federación Peruana de Fútbol preguntándome de lo que habíamos hecho en Venezuela. Con Lino Alonso convencimos a Rafael Esquivel para crear la liga sub 12 nacional, sub 14, sub 16 y sub 18. Antes, solo había sub 17 y sub 20. En aquel momento tuvimos 333 clubes que el primer año tenían que tener todas sus categorías para poder participar el torneo. Creabas las formativas o te fusionabas con alguien para tenerlas. Eso era obligatorio para disputar el Campeonato. Se creó la Copa Venezuela y eran obligatorios jugar con sub 17 y sub 20. Eso permitió un trabajo más exhaustivo en menores. Además, se mejoró la estructura deportiva. Compitiendo todo el año empiezas a mejorar. Luego conversé con mis amigos y he visto su programa que está muy interesante llamado Copa Centenario.

¿Cómo tomó el reto de la selección de Bolivia?

Hoy yo estoy siendo solidario con la Federación y el fútbol boliviano, ya que el profesor Mauricio Soria tuvo una salida media intempestiva y tenían tres partidos importantes para Bolivia que no se tenían que perder ante Estados Unidos en Philladephia, Corea y Serbia en Austria previos al Mundial. No se pudo ir con todos los jugadores por el torneo. Sin embargo, sirvió de experiencia. Fuimos con jugadores jóvenes de Oriente Petrolero que me dejaron una grata impresión. Hoy tengo mi contrato con The Strongest hasta diciembre y de ahí tengo la oferta de continuar en la selección del altiplano, aunque falta mucho tiempo para decidir. Me encanta el trabajo de selección, pero los países latinoamericanos y sudamericanos son especiales. Uno no puede hablar de cara al futuro; no se tiene mucha seguridad. Hoy me debo al The Strongest; queremos ganar el campeonato y volver hacer un gran campeonato. Ya clasificamos a la Copa Libertadores acompañados de estos grandes jugadores.

Pero, ¿ le gustaría dirigir a Bolivia en la Copa América de Brasil 2019?

Como te digo. Ahora, no hay nada concreto. Hablarte de eso sería muy irresponsable de mi parte. Obviamente que conozco como es una preparación a una Copa América. Lo he demostrado con hechos cuando llegué a una semifinal de dicho torneo con Venezuela en el 2011. Jugué con España que en ese momento era el campeón del Mundo. Luego jugué contra México un amistoso. Eso nos sirvió para tener una buena preparación en dicho torneo.

Cómo ve el resto de selecciones sudamericanas que no clasificaron al Mundial con miras a la Copa América y Eliminatorias Qatar 2022.

Yo los veo que competirán de la mejor manera a Paraguay, Chile, Ecuador y Venezuela. El nivel sudamericano es muy parejo y no creo que ninguno quiera quedar fuera. Tal vez nosotros estamos un poco más lejos, Bolivia, pero estoy seguro que con un trabajo más profundo, con dedicación y una actitud correcta vamos a poder competir también. Mira si yo soy el técnico de Bolivia por los próximos cuatro años mi intención es clasificarlos a Qatar 2022. Paraguay tuvo chances hasta el último partido para clasificar. Ecuador tuvo un excelente comienzo y se cae en la última etapa. Son detalles que pasan en el fútbol.

Finalmente, ¿Cómo se describe como técnico?

Depende. Todos los grupos son distintos, ya que tienen su sello propio. Primero analizo a los jugadores que tengo y el fútbol donde me encuentro. Tengo la suerte y la fortuna que he trabajado en varios países como México, India, Paraguay y mi país Venezuela donde he conseguido cosas importantes como dirigir: Copa Américas, Eliminatorias, Liga de Campeones de la Concacaf, Libertadores, Sudamericana. Eso me ayudó a conocer gente de distinta forma de pesar. Allá en la India me tocó dirigir al Portugués, Simao Sabrosa , Camará, jugadores Mundialistas que acompañaban a futbolistas semiprofesionales. Yo les decía que le dejen un mensaje. No solo era tener 10 jugadores top en el once y que mis cambios también sean de ese nivel, sino debíamos dejar algo para el proceso del fútbol de la India. Lo social uno tiene que valorar mucho.