​'Chalaca' Gonzales le pega duro a la Selección Sub 20 de Daniel Ahmed

La Selección Peruana Sub 20 tuvo un buen debut en el Sudamericano que se juega en Chile al vencer 1-0 a Uruguay, pero son muchos los que han quedado insatisfechos con el juego que mostró el cuadro dirigido por Daniel Ahmed.

Uno de ellos es César Gonzales. Frontal y sin pelos en la lengua, 'Chalaca' analizó la pálida, pero sumamente valiosa, victoria de la 'bicolor' frente a los charrúas.

"Como resultado fue bastante bueno, pero como expresión de fútbol no nos fue bien. Perú no hizo un gran partido, no mostró mucho, pero el score es lo que manda. Si ganamos un punto más, prácticamente clasificamos al hexagonal", dijo al portal Ovación.

Para el estratega nacional, la Sub 20 peruana solo tuvo la "suerte del penal" y nada más. "De Perú no se vio nada. Tuvimos la suerte del penal y punto. El equipo debe aprovechar el descanso para corregir ciertos errores, porque el tema físico me sorprendió", apuntó.

"Me imagino que en la interna el profesor Ahmed va a tener que conversar con los jugadores y mirar nuevamente el partido, porque Uruguay fue muy superior. Nos llegó 10 veces y ninguna la metió. Perú no jugó muy bien, pero en el fútbol gana el que mete los goles", concluyó.