Selección peruana

Carlos Zambrano tras su convocatoria a la selección peruana: "Aprendí que tropezón no es caída" | FOTO

El 'León' regresó a la selección luego de tres años

2019/05/30 - 18:27

La convocatoria de la selección peruana para la Copa América tuvo más una sorpresa, entre ellas, el regreso de Carlos Zambrano al equipo de Ricardo Gareca luego de tres largos años donde el 'León' había quedado marginado de la 'bicolor'.

Sin embargo, para este torneo en Brasil, el defensa central del Basel volvió al conjunto 'blanquirrojo' después de muchos años y publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram cuando se hizo oficial el llamado de los 23 jugadores que viajarán a Brasil.

"Aprendí que un tropezón no es caída, que no hay mal que por bien no venga. Que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil y que lo más valioso de la vida es la FAMILIA y los amigos que siempre son contaditos", se lee en la primera parte del mensaje.

El 'León' recibió una gran cantidad de comentarios por los hinchas de la selección peruana donde lo felicitan por haber regresado a la 'bicolor'. Asimismo, Zambrano agregó que hay que ignorar a la gente que critica: "Por mas caída , obstáculo o barrera que se te interponga en el camino. El objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante", culminó el jugador.

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca no aseguró la presencia de Carlos Zambrano debido a que sale de una lesión y no lo quiere arriesgar en los juegos previos a la Copa América.

