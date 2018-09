Carlos Zambrano reveló detalles de su conversación con Ricardo Gareca

Luego de su visita a la concentración de la selección peruana previa al duelo amistoso frente a Alemania, Carlos Zambrano, se encuentra más decidido que nunca en formar parte de la 'blanquirroja' a la cual no pertenece desde 2016. El defensa de 29 años tuvo una charla con el técnico Ricardo Gareca la cual le dejó un sentimiento de optimismo ya que solo necesitaría una cosa para volver.

"Sí he hablado con el profe, pero tengo que tener continuidad para que me tenga en cuenta. He jugado muy poco en los últimos 6 meses y es complicado que un jugador de selección no tenga continuidad. Sé que si le meto más ganas puedo volver", aseguró el jugador del F.C. Basilea de la SúperLiga Suiza a Movistar Deportes.

"Todo futbolista quiere estar con la selección siempre, si regreso no sería como una revancha", agregó el futbolista.

Además de ello, el central se dio un tiempo para hablar de la selección y la derrota que sufrió frente a Alemania en su segundo duelo amistoso: "Vi muy bien al equipo, todos los que entraron respondieron muy bien. Lamentablemente nos vamos con un mal resultado pero este es un partido para aprender. Todos en la defensa me han sorprendido y me siento contento por ellos porque sé que no es fácil estar en la selección", señaló.

