Carlos Zambrano: "No me convocaban porque no tenía continuidad y había perdido las ganas de jugar al fútbol"

El defensor de la selección peruana, Carlos Zambrano, dio detalles sorpresivos sobre su etapa donde fue ausente en la 'Bicolor'. Durante más de 3 años, el 'Káiser' no formó parte de una convocatoria de Ricardo Gareca.

“Cuando Gareca no me convocaba era porque no tenía continuidad y había perdido las ganas de jugar al fútbol. Cuando uno va a la selección tiene que ir con alegría y aportar a su país. Siempre lo hable con él (Ricardo Gareca), nos decimos las cosas en confianza”, afirmó Carlos Zambrano al programa radial “Las Voces Del Fútbol”.

Y sobre la selección peruana añadió lo siguiente: “Fue importante regresar a la selección después de mucho tiempo y lo hice de gran manera, confiaba mucho en mí mismo. Cuando no estuve era consciente que no lo merecía. Regresé en un gran momento”, indicó el 'Káiser'.

Eso sí, Carlos Zambrano no se siente titular absoluto en la 'Bicolor': “Mi presencia en selección es para aportar desde el banco o el campo. El sueño de todo futbolista es jugar el Mundial. Pero lo que más me interesa es que mi país participe de todos este o no yo”, sentenció el defensor.

