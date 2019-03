Carlos Silvestri y la ilusión de la Selección Peruana Sub 17

La Selección Peruana Sub 17 tiene mucho por ganar y por ello , se apresta a encarar desde este martes ante Argentina (9.10 pm ) el primer reto del hexagonal que clasificará a los cuatro primeros al Mundial de Brasil. Es que la bicolor terminó primero del grupo ‘A’ con 8 puntos y la clasificación de la albiceleste fue goleando 3-0 a Brasil, con 7 puntos y diferencia de gol 0, por encima del Scratch que quedó eliminado por tener diferencia de gol de -1 en el grupo ‘B’.

Han pasado doce años para que Perú tenga un gran arranque y llegue a en una instancia decisiva del Mundial. En el 2007, Reimond Manco, Irven Ávila y Gary Correa junto al técnico Juan José Oré clasificaron en el primer lugar con 7 puntos en el Grupo ‘A’ para después conseguir el pase al Mundial de Corea.

Hoy, 12 años después, la historia parece repertirse. La Sub-17 de Yuriel Celi, Óscar Pinto y Rafael Caipó ingresó al último tramo del torneo con 8 unidades, líderes, un punto más que los “Jotitas” y de la mano de Carlos Silvestri convirtiéndose en la generación que más puntos hizo para Perú en todas sus participaciones de la categoría. “Hay mucho camino por recorrer todavía, vamos con mucha humildad, mucha paciencia. No nos cambia nada el resultado o ser primeros , si nos pone felices pero hay mucho por dar todavía”, precisó Silvestri a GolPerú.

Silvestri destacó el grupo de jugadores que dirige, siendo lo colectivo más importante que lo individual, sobre todo de un plantel que deje la piel en la cancha. Que trate de dejar hasta la última gota de sudor por el triunfo en este hexagonal, donde estarán los mejores del torneo Mundial Sub 17.

“En mi Selección están los mejores jugadores de la categoría. Es un torneo de plantel y no solo de once jugadores. Y los jugadores deben aparecer para darle aire al equipo con su talento y aporte de cada uno”, dijo el técnico de la bicolor Sub 17 y agregó que Argentina siempre será complicado.

“Será complicado pero es nuestro primer rival y lo hemos visto en un grupo ‘B’ muy parejo. Estamos trabajando siendo inteligentes a la hora de jugar”, concluyó Silvestri.

