Carlos Queiroz sobre la selección peruana: 'Es un equipo muy sólido y consistente' | VIDEO

El técnico portugués destacó sentirse muy contento tras el contundente triunfo (3-0) de su equipo frente a la bicolor

2019/06/09 - 20:05

Carlos Queiroz, DT de la selección de Colombia, quedó conforme tras visitar a la selección peruana en la antesala de la Copa América 2019, en la que su equipo tendrá un exigente debut ante Argentina. Sin embargo, aclaró que los 'cafeteros' no son los favoritos de cara al título del certamen.

Queiroz respeta a Perú

'Estoy muy contento y satisfecho con los jugadores', destacó el estratega portugués, quien valoró la capacidad que tuvieron sus dirigidos para 'saber sufrir y atacar cuando es posible' en Lima, luego del triunfo 3-0 que concretaron en el Estadio Monumental.

'Todas las actuaciones han sido muy altas, muy intensas, ha sido un buen partido para los dos equipos', agregó el entrenador.

En conferencia de prensa, posterior al encuentro de preparación, Queiroz advirtió que no va a ser fácil elegir a su mejor once para la Copa América porque el rendimiento de sus jugadores ante Panamá (3-0) y Perú demostró que todos merecen jugar. 'Espero que Dios me ayude a tomar las decisiones, estoy seguro que están representando un grupo de 23 jugadores muy unidos, sólidos, compenetrados, y va a ser muy difícil (decidir)', indicó.

Posteriormente, al ser consultado si considera a Colombia como favorita para consagrarse en el certamen, el técnico expresó que 'con la calidad, talento y experiencia tienen una buena oportunidad de ganar el próximo partido, pero nada más'.

Carlos Queiroz se refirió al trabajo de su rival de turno y aclaró que el resultado no significa que Perú no ha jugado bien. 'Delante de Perú ha estado un equipo muy sólido y consistente, peleando por cada juego', destacó el DT luso.

