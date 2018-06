Capitán de Suecia critica la suspensión de sanción a Paolo Guerrero

Hace una semana, Paolo Guerrero fue suspendido, de manera temporal, de la sanción de 14 meses impuestas por la FIFA contra el capitán de la selección peruana. A muy poco de iniciar su aventura en Rusia 2018, el 'Depredador' ha sido criticado por el capitán de la selección de Suecia, nuestro último rival previo a la copa.

"Realmente no sé cómo logró volver tan rápido. Es triste si ahora se ha probado positivo para un producto no autorizado y todavía puede jugar. Hubo muchos que se sorprendieron de esto, si has ido allí lo tienes", dice el capitán de Suecia Andreas Granqvist sobre la suspensión de la sanción a Paolo Guerrero.

Cabe recordar que Paolo Guerrero volvió ante Arabia Saudita luego de 236 días de ausencia con la selección peruana, encuentro donde marcó un doblete y alcanzó los 34 goles con la bicolor, para seguir sumando a su récord como goleador histórico. Ante la selección de Suecia haría dupla en ataque con Jefferson Farfán.

