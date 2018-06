​Capitán de Suecia desmiente haber hablado mal de Paolo Guerrero

Andreas Granqvist, defensa y capitán de la selección de Suecia, negó haber lanzando algún tipo de ataque contra su similar de la selección peruana, Paolo Guerrero. El sueco aseguró que no tiene ningún problema en ver al 'Depredador' en el Mundial Rusia 2018.

Nunca lo atacó

'Mucha gente ha comentado en titulares que creo que Paolo Guerrero debería ser expulsado de la Copa del Mundo. Lo que he dicho y quiero decir, en general, es que los atletas que usan sustancias ilegales no deberían competir. Paolo no ha sido prohibido por nada y, por supuesto, es elegible para jugar. Espero que tengamos un buen partido contra Perú el sábado por la noche, el primer encuentro entre nuestros dos países, y les doy la bienvenida a Ullevi tanto a nuestros fanáticos suecos como a todos los seguidores peruanos. ¡Te veo allí!', fue lo que escribió el capitán de Suecia previo al duelo con la selección peruana.

La selección peruana y Suecia se enfrentarán mañana en su último amistoso de preparación previo a su participación en el Mundial Rusia 2018 tras ello viajarán para encuartelarse en su 'búnker' ubicado en Moscú.