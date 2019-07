Campeón del mundo lanza dura crítica contra Paolo Guerrero tras su retorno a Inter | VIDEO

Paolo Guerrero ya tomó acción nuevamente con el Internacional de Porto Alegre luego de su papel con la selección peruana en Copa América, atacante fue titular en la derrota 'colorada' ante Palmeiras, pero lo que sorprendió fue la dura crítica que le mandó un campeón del mundo tras su queja por el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio.

Denilson disparó contra Guerrero

'Cuando el Guerrero no pisa el área, él se pone bravo. No sirve de nada llorar. Guerrero es mi compañero, pero se mostró infeliz en la declaración después del juego. El fútbol es divertido. Cuando pierde, se queja, cuando gana, todo está bien. El internacional no jugó nada. (...) Palmeiras, ayer, era para que meta tres o cuatro goles. Allá también ganará por un 2 a 1 y con el Beira-Rio lleno', comentó el jugador que se consagró campeón del mundo en Korea Japón 2002.

'Es complicado jugar con el árbitro cobrando todo para ellos y nada para nosotros. Aquí es difícil jugar, jugamos contra uno más. No soy brasileño, no puedo decir nada, es jodido...', fue lo que dijo Paolo Guerrero tras la derrota 1-0 en el estadio del Palmeiras, por la ida de los cuartos de final en la Copa de Brasil.

El 'Depredador' tendrá la oportunidad de cobrar revancha muy pronto, el próximo miércoles 17 de julio, Internacional recibe a Palmeiras en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil y, con Paolo Guerrero a la cabeza buscarán darle vuela a la llave.

