Tomarán acciones tras lo acontecido el pasado sábado. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el club Atlético Tucumán indicó que buscarán identificar a la persona que realizó un insulto racista contra el defensor peruano Luis Advíncula, en el encuentro donde Boca Juniors venció por 1-2.

La acción que ocurrió el minuto 41 del encuentro, generó críticas no solo en los hinchas de Boca Juniors, también en los de Atlético Tucumán, quienes se manifestaron en redes sociales pidiendo que se identifique al agresor y que nunca más ingrese a un estadio de fútbol.

“La Comisión del Club Atlético Tucumán repudia el insulto de corte racista sufrido contra el jugador de Boca Juniors, Luis Advíncula, por parte de un espectador a los 41′ del primer tiempo, en el partido del sábado pasado entre Atlético Tucumán y Boca Juniors. Estamos tomando las medidas correspondientes para identificar al autor de la discriminatoria frase”, se puede leer en el comunicado.

Se espera que Boca Juniors también emita un comunicado en las próximas horas. Lo ocurrido en el Estadio Monumental José Fierro manchó la fecha del fútbol argentino y fue tendencia de forma negativa en las redes sociales.

Dos días después del hecho, el periodista Sebastián Vignolo de ESPN, también se sumó al repudio de los insultos racistas: “Me voy a poner serio, hay algo que me preocupa mucho. La falta de educación, que naturalicen hechos que son realmente terribles. Que generan vergüenza, yo no sabía dónde meterme”.

El encuentro donde Boca venció a Atlético Tucumán fue la vuelta de Luis Advíncula al equipo xeneize, luego de estar aislado por algunos días, tras romper la burbuja sanitaria en su regreso a Argentina, días después de estar presente con la Selección Peruana en las Eliminatorias.