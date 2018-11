Bryan Ruiz: "´Perú es rápido y defiende bien"

El volante Bryan Ruiz, uno de los principales jugadores en la historia futbolística de Costa Rica, es un elemento infaltable en las convocatorias de la selección de su país y no será diferente el próximo 20 de noviembre, cuando los ‘ticos’ enfrenten a su similar de Perú en Arequipa, en un amistoso internacional.

En una conversación exclusiva con EL BOCÓN, gestionada por el colega Fabio Lázaro, el centrocampista del Santos de Brasil destacó -en su visión- los aspectos favorables para nuestra bicolor: la altitud de Arequipa (lugar del amistoso), el proceso de transición de la selección costarricense, entre otros temas.

Bryan, ¿Qué conoces de la selección de Perú?

Que jugaron muy bien en el Mundial Rusia 2018. Creo que el entrenador, Gareca, que los dirigió en el proceso pasado hasta la Copa del Mundo, está haciendo un trabajo muy bueno. Es un equipo muy rápido, defiende muy bien y juega muy rápido en el ataque.

¿Cuáles son los puntos principales de Perú que preocupan a Costa Rica?

La velocidad que tienen adelante, cuando recuperan la pelota y salen en contraataque, es uno de los puntos principales que tienen ustedes, y nosotros debemos de cuidarnos de eso.

¿Cómo viste la posibilidad de Costa Rica de clasificar a su tercera Copa del Mundo consecutiva por primera vez en la historia?

Es algo muy importante para nosotros, nunca vivimos esa situación y ahora disputamos dos Copas consecutivas y estamos a un paso de disputar la tercera. Es una responsabilidad muy grande, ya que participar en un Mundial es muy significativo para el fútbol de Costa Rica, y jugar tres Copas consecutivas es muy importante para los jugadores. Para mí, no sé si voy a jugar allí, pero voy a intentar hacer lo posible mientras siga en la selección de mi país. Para Costa Rica será muy importante conseguir ese objetivo.

¿Crees que has sido convocado por Costa Rica con la expectativa de disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 o estás disputando los amistosos solo para auxiliar en el periodo de transición de los jugadores costarricenses?

Creo que este es el momento de ayudar a los nuevos jugadores de mi selección. Para la próxima Copa del Mundo, en Qatar, ya tendré 37 años, entonces será muy difícil para mí jugar una Copa del Mundo de alto nivel. Para mí, la mayor responsabilidad es apoyar a los más jóvenes para que ellos sean referentes de nuestra selección y ayudarlos en todo lo que sea posible. Vamos a ver si juego la Copa, si no, vamos a ser sinceros, voy a terminar la carrera en mi selección hasta cuando sienta que puedo ayudar.

La selección peruana tiene la Copa América de brasil; mientras que Costa Rica, la Copa Oro en el 2019. Por eso, el amistoso ante Perú ayuda en la preparación para esas competiciones...

Ayuda mucho, principalmente porque ahora tenemos un nuevo entrenador (el uruguayo Gustavo Matosas), quien aún no va a asumir el cargo en los próximos amistosos contra Perú y Chile, pero va a hacer comentarios sobre lo que quiere para el próximo año, para empezar a trabajar a partir de enero. Entonces, para nosotros, los futbolistas, es muy importante que podamos hacer nuestro juego y mostrarnos ante el entrenador, a fin de que él pueda tener una idea clara de los jugadores que va a utilizar durante el nuevo proceso.

¿Has visto algún partido de Perú en la Copa del Mundo de Rusia?

No, no tenía tiempo de ver los partidos porque, mientras jugaban, nosotros entrenábamos con Santos en Brasil, así que no podía ver los cotejos. Pero sé que le fue muy bien.

¿Cómo es tu relación con André Carillo, a quien enfrentarás en el amistoso contra Perú?

En el amistoso ante Colombia nos encontramos en Nueva York. Cuando jugué en el Sporting de Lisboa, en Portugal, Carrillo ya estaba allí y el idioma ayudó para que iniciáramos rápidamente una amistad. La forma de ser de André también es muy buena. Llegamos a hacer una muy buena amistad. Después de haber dejado Portugal, seguimos hablando, ya sea por WhatsApp o Instagram. Cuando nos encontramos fue muy bueno, tuvimos una larga charla y ahora tenemos la posibilidad de jugar en contra.

Tú que jugaste en Holanda, ¿Qué representa Jefferson Farfán en el PSV?

Es un gran jugador y allá es recordado con mucho cariño, no solo por la afición del PSV, sino por todos los Países Bajos. Es un jugador que dejó su marca en Holanda, y en Perú es uno de los jugadores más importantes de la historia.

¿Has tenido oportunidad de jugar en altitud?

He jugado en México, cuando jugamos en el Azteca; la altura me parece hasta mayor a la de Arequipa, pero no estoy seguro. Es diferente jugar en una altitud así, pero esto es fútbol, algunas veces vas a jugar en el calor, en el frío o en la nieve. En mi carrera, he jugado en diversos tipos de circunstancias, y esta no será la excepción. Claro que no es lo ideal para respirar y la presión en la altura es más difícil, pero es fútbol.

El amistoso contra Perú en la altura servirá como una previa para la disputa de la Copa Libertadores en el 2019 si el Santos clasifica...

Puede ser. Estoy seguro de que vamos a llegar a la Copa, el equipo está muy bien y estamos haciendo todo lo posible para clasificar. Hay la posibilidad de jugar en condiciones así y, para mí, este partido va a ser una buena experiencia de volver a jugar sobre el nivel del mar, porque hace mucho tiempo que no juego así.

¿Cómo ha sido vivir en Santos, Brasil?

Ya me acostumbré. Estoy viviendo en una ciudad muy bonita, pequeña, pero que tiene todo. Mi esposa también está muy feliz y vivimos muy tranquilos por aquí.

¿Cuál es la diferencia entre la ciudad de Santos y la ciudad donde viviste en Europa?

Europa es un mundo diferente, ya sea de mi país o de Brasil. Allá hace más frío, principalmente en esta época del año, que empieza a bajar más la temperatura y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese cambio, pues aquí no hace mucho frío, y eso es bueno. La seguridad aquí en Santos es buena, pero si comparamos con Europa, la seguridad es mayor. Santos es una ciudad donde se vive tranquilo, estoy feliz, puedo llevar a mi hijo a la escuela sin problemas y la tranquilidad para la familia es muy grande.///

LEE ADEMÁS: