​Brilló en Wembley con Perú y hoy solo juega en la reserva de su club

En mayo del 2014 la selección peruana disputó un amistoso FIFA ante Inglaterra y si bien el resultado no fue el esperado, caímos 3-0 ante los locales, en la cancha se pudo ver algunos chispazos de jugadores nacional que prometían ser titulares en un futuro con la blanquirroja pero lamentablemente hoy están prácticamente olvidados para el fútbol, como es el caso de Jean Deza.

Brilló en Wembley y hoy está en reserva

Jean Deza, jugador entonces con presente interesante y perfilado como promesa de la selección peruana, intenta volver al fútbol profesional en Sport Huancayo, pero sin la oportunidades que él quisiera. Se mantiene en la reserva del club a la espera de que el argentino Marcelo Grioni decido ascenderlo al primer equipo.

'Lamentablemente, no estoy en la cabeza del entrenador. Estoy agradecido con el profe Grioni porque me dio la oportunidad de jugar a inicios de año pero ahora no estoy contento porque voy a terminar la temporada sin jugar. Si no me están dando la posibilidad de jugar el campeonato, tendré que buscar otro camino y cambiar de equipo. No me queda de otra', aseguró Jean Deza.

'Me gustaría jugar en algún equipo de Lima para estar más cerca de mi familia. Lo principal este año es que volví a jugar y la gente escuchó nuevamente mi nombre, ahora soy más responsable con mi trabajo y tengo mayor disciplina. Para todo futbolista profesional es incómodo jugar el Torneo de Reservas porque uno trabaja para estar en el primer equipo. Sin embargo, son decisiones técnicas que debo respetar', declaró a Depor.