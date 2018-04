Beto da Silva: "Sería un sueño estar en el Mundial con Claudio Pizarro"

Beto da Silva elogió la trayectoria de Claudio Pizarro y aseguró que le gustaría ir con el excapitán de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018.

"Es una de las máximas referencias que tengo por la carrera que ha hecho. Es una gran persona. Es un jugador que va a ser siempre histórico para Perú", dijo Beto da Silva.

"Sería un sueño estar en el Mundial con él y estar ahí con todos mis ídolos", añadió el delantero.

Lo apoyó

Beto da Silva aseguró que el delantero de Colonia se comunicó con él y le dio todo su apoyo para que le vaya bien en la selección peruana.

"Compartí la selección con Pizarro la primera vez que me llamaron. Me escribió cuando me convocaron y a él no, y me dio todo su apoyo", explicó.