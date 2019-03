Beto Da Silva: "No me veo como el sucesor de Paolo Guerrero"

Luiz Humberto da Silva, jugador de Lobos BUAP de México, habló acerca de lo que representa la Selección Peruana para él en la actualidad, además de descartar que se considere el 'sucesor' de Paolo Guerrero.

"Para mí estar en la selección es lo más grande. Cuando vengo acá soy muy feliz. Es un sueño de niño. Ahora toca aprovechar este momento e ilusión para sacarle lo máximo. Creo que el profesor Gareca siempre ha confiado en mí. Eso lo ha dejado claro. Siempre me ha brindado su apoyo", afirmó el atacante.

"Yo me veo como Beto da Silva, el que quiere forjar su historia en la selección peruana. Paolo es uno solo; es un ídolo para todos nosotros. Si Dios quiere, en algún momento podré estar en ese nivel, pero no me veo como el sucesor de nadie". añadió.

El popular 'Beto' habló también del interés que tuvo no solo Alianza Lima en ficharlo, sino otros clubes del torneo local: "En Perú no solamente me llamó Alianza Lima sino también otros clubes, pero opté por no regresar porque todavía tengo (capacidad) para jugar afuera y Tigres prefirió que siguiera jugando en México para seguirme de cerca".

Cabe señalar que la 'Blanquirroja' jugará este viernes 22 de marzo su primer compromiso del año frente a Paraguay (7 p.m. - USA) por la fecha de amistosos FIFA.

