As: "Benavente es el brillo que le falta a Perú para la Copa América"

¿Será el jugador principal? Cristian Benavente, no fue convocado a la última fecha FIFA de la selección peruana en donde se enfrentó a Paraguay y El Salvador en dos amistosos, pues el técnico de la 'bicolor' no decidió llamar al jugador del Pyramids de Egipto, sin embargo, para uno de los diarios más reconocidos de España, As, el 'Chaval' es el jugador que le falta al equipo del 'Tigre'.

Pues así lo publicó en su edición digital: "Después de los últimos dos amistosos de la selección peruana, el nombre de Benavente suena con fuerza. El jugador del Pyramids aportaba a Perú el brillo que le falta", se lee en la primera parte del artículo. Asimismo, en otro párrafo, As asegura que el 'Chaval' es el la 'chispa' que le falta a Perú luego de la derrota que tuvo ante El Salvador.

"El 'Chaval' es la chispa que le hace falta a Perú de cara a la Copa América para volver a recuperar el brillo que tenía hace unos meses y que tanto nos cautivó a todos", agregaron. Este jueves, la selección peruana volvió a la capital luego de su derrota ante El Salvador el último martes por la fecha FIFA.

