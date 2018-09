Bayern Munich recordó los 5 mejores goles de Pizarro en la previa al Perú vs. Alemania

Faltan solo unas horas para dar inicio al amistoso Perú vs. Alemania que se disputará en Sisheim y un jugador peruano que es amado por muchos en suelo alemán es Claudio Pizarro. El histórico jugador ha sido recordado por Bayern Munich en la previa al duelo de la selección peruana con sus cinco mejores goles.

Lo tienen presente al 'Bombardero'

"Para ir calentando para el partido de esta noche ante Perú: ¡Los mejores goles de Claudio Pizarro con la camiseta del Bayern Munich", publicó Bayern Munich en sus cuentas de Twitter, tanto la oficial en alemán como la cuenta en español.

Cabe destacar que Claudio Pizarro ha marcado un doblete con la camiseta del Werder Bremen en un amistoso ante el Meppen, además de dar una asistencia para su equipo, demostrando que aún puede estar vigente en el fútbol pese a que está cerca de cumplir 40 años.

"Al final estaba un poco forzado (ríe), pero me fue muy bien poder jugar 90 minutos. Me he sentido bien y siempre me alegro cuando anoto goles. Espero que esto no haya hecho más que empezar", reveló Pizarro tras el duelo amistoso de los 'Lagartos'.

