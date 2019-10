Asistente de Tabárez habla sobre Hohberg y Costa: además no descarta dirigir a Cienciano | VIDEO

Gabriel Costa y Alejandro Hohberg son los peruanos con sangre charrúa que han sido convocados por Ricardo Gareca para los amistosos de la selección peruana ante Uruguay. Quien comentó respecto a estos llamados fue Mario Rebollo, asistente técnico de Óscar Washington Tabárez.

“El hecho de que Ricardo Gareca los haya convocado implica ya que de por sí vea el potencial en ellos como para ser jugador de selección, eso ya es un reconocimiento, es un mérito a un futbolista y bueno, como todo jugador seleccionado ya va adquiriendo jerarquía, el hecho de estar en la selección ya le da jerarquía a su carrera”, comentó Rebollo a 'Menú Deportivo' de UCI Noticias.

Además, indicó que los conoce bien: "Los conozco muy bien a los dos y un poco más a Gabriel por su participación en el fútbol uruguayo”, añadió.

De otro lado, Rebollo recordó la dolorosa eliminación de la Copa América: “Fue un momento duro, pero si bien nosotros a los largo del partido, quizás hubiéramos merecido un poco más el empate, la realidad indicó que no pudimos hacer ni un gol y tuvimos que ir a los penales, donde Perú fue más efectivo y me parece que fue un justo ganador en ese partido. de eso se trata, hacer más goles que el rival. Una amargura porque el equipo estaba para seguir, pero también Perú hizo lo suyo y por algo fue la revelación de la última copa américa", agregó el asistente.

Finalmente, no descartó que algún día vaya a dirigir a Cienciano, club al que perteneció en 1996: “Viví un año muy lindo en Cienciano, muy agradable, fue una experiencia espectacular, en lo deportivo, en Machu Picchu y todo lo que tiene, todo el encanto que tiene como ciudad cusco, la verdad que una experiencia muy linda”. ¿Vendrías a dirigir a Cienciano a Perú?... bueno, hoy no puedo, pero obviamente ¿por qué no?", finalizó

Video: UCI Noticias

