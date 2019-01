Así sería la operación para que Miguel Trauco fiche por Santos

Miguel Trauco no será el fichaje estrella para San Lorenzo. Flamengo no pretende soltar al lateral de la selección peruana por menos de 3 millones de dólares, una cifra que el cuadro argentino no está para gastar en un jugador de la posición del peruano. Por ello, el destino de Trauco estaría en el Brasileirao.

Según informa el portal FutebolMercado de Brasil, Miguel Trauco protagonizará uno de los trueques más importantes del fútbol brasileño de los últimos tiempos. Resulta que Flamengo está interesado en fichar a Bruno Henrique, una de las máximas figuras de Santos, pero debido a su alto costo, el 'Mengao' quiere pagar la cifra de 7 millones de dólares más el lateral de la selección peruana.

Cabe recordar que el entrenador de Flamengo dejó las puertas abiertas a una posible partida de Miguel Trauco: "La dirigencia hace todo lo posible en un contexto difícil. Los tiempos nuestros son diferentes a los de otros países con los que se está negociando. Tengo fe que para el domingo van a estar los jugadores que faltan y viajarán para la pretemporada. Si no vienen, buscaremos alternativas".

LEE ADEMÁS