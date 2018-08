​Así reaccionó Patricio Álvarez tras enterarse de su convocatoria

Ricardo Gareca dio la lista de convocados para los partidos amistosos de la selección peruana ante Holanda y Alemania en septiembre próximo, una de las novedades fue el llamado del portero de Sporting Cristal, Patricio Álvarez, quien se enteró cuando la delegación celeste se encontraba en los pasillos del aeropuerto.

Así reaccionó 'el Pato'

El plantel de Sporting Cristal se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando Patricio Álvarez fue intervenido por las cámaras de Movistar Deportes, de inmediato buscaron la reacción del nuevo convocado a la selección peruana para la fecha FIFA que se viene de acá a tres semanas.

'Bien mucho orgullo por representar al Perú, somos cuatro de Sporting Cristal me parece, será mi primera experiencia con la blanquirroja. Todo llega a su tiempo, quedan todavía dos semanas para ir a entrenar, no hay que perder el foco. Todo el grupo viene muy concentrado, el foco no se puede cambiar, primero tenemos que salir campeones del Torneo Apertura. Es un reflejo de que se vienen haciendo las cosas bien en Sporting Cristal', comentó el guardavalla que se suma a Pedro gallese y José Carvallo.

Las actuaciones de Patricio Álvarez con la camiseta de Sporting Cristal han venido de menos a más, esto ha llamado la atención del cuerpo técnico de la selección peruana que ve en él una buena opción para renovar la portería blanquirroja de acá a un futuro no tan lejano.

VIDEO: MOVISTAR DEPORTES