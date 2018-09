Así fue presentada la hinchada peruana por la FIFA para el 'The Best'

Emotivo. La mejor afición del mundo no podía quedarse sin ser nominada a algún premio 'The Best' de la FIFA, por ello el mayor ente del fútbol mundial nominó a la hinchada de la selección peruana para llevarse el premio a la mejor hinchada que asistió al mundial de Rusia 2018. Sin embargo, los que siguieron a la 'bicolor' tienen que interponerse ante los hinchas de Senegal, Japón y el hincha solitario de Chile.

Para ello, la FIFA publicó un emotivo video en su canal oficial de Youtube, de algunos hinchas peruanos -más de 40 mil- fueron los que llegaron hasta Rusia para alentar al equipo de Ricardo Gareca. La marea rojiblanca se vio en todos los rincones de Rusia y causó gran admiración en el mundo

Los hinchas peruanos mantienen la ilusión de ser reconocidos mundialmente como mejor hinchada que acompañó a su selección en el mundial luego de 36 años. Las votaciones continúan en la página oficial de la FIFA y los resultados se conocerán el próximo 23 de septiembre.

