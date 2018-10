Arturo Vidal minimizó la derrota ante Perú y comparó a la 'bicolor' con Jamaica

Siempre polémico, Arturo Vidal restó importancia a la goleada que la selección peruana le propinó a su par de Chile y aseguró que no se tiene por qué dramatizar ante la falsa presentación que tuvieron ante la 'bicolor'.

"¿Por qué doloroso? No hay que dramatizar tanto, no nos estábamos jugando la vida, no es un campeonato, es un amistoso", dijo el jugador del FC Barcelona al finalizar el compromiso.

Tratando de ser optimista respecto a lo que viene, el volante mapochino comparó lo sucedido frente a Perú con la derrota que sufrieron en el 2016 ante Jamaica. "Después salimos campeones", recordó.

"No nos estamos jugando tanto, claramente tenemos que mejorar mucho, pero esto continúa. Nosotros antes de venir y salir campeones en Estados Unidos (Copa América Centenario 2016) perdimos con Jamaica y varios nos dieron por muertos, pero salimos campeones", apuntó.

"Estamos jugando con muchos jugadores jóvenes que nos van a ayudar mucho a futuro. Está claro que se tiene que mejorar", insistió.