​Arturo Vidal habló del amistoso entre Chile y la selección peruana

Arturo Vidal llegó a Miami para integrarse a los demás convocados de Chile en fecha FIFA donde tendrán partidos ante la selección peruana y México. El volante del Barcelona fue consultado sobre el 'clásico del pacífico' ante la 'blanquirroja' y respondió poniéndole paños fríos a un encuentro que tendrá muy poco de amistoso.

Arturo Vidal habló del Perú vs. Chile

¿QUÉ OPINA DE LAS AUSENCIAS Y DE PERÚ?#CentralFOXChile @kingarturo23 opinó sobre algunos valores como Díaz y Vargas que no fueron nominados y también de enfrentar un nuevo Clásico del Pacífico. pic.twitter.com/Jq7FrZ6O63 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 8 de octubre de 2018

'Sí, es un partido lindo pero no hay rivalidad. Este amistoso es importante para nosotros porque queremos seguir creciendo, cada vez estamos más cerca de la Copa América y nuestra idea es llegar de la mejor forma. Nosotros vamos tratando de hacer un lindo espectáculo y crecer', habló el posible capitán de la selección de Chile para el duelo de este viernes 12 ante la selección peruana.

Por otro lado, Arturo Vidal trató de evitar una pregunta referida a la interna de 'la roja', respecto a algunos compañeros que han sido dejados de lado desde que Reinaldo Rueda asumió la dirección técnica del cuadro sudamericano que se quedó sin participar en el mundial Rusia 2018.

'Hemos acordado hace tiempo que no se va a hablar de los jugadores que no estén en la selección, entrar en eso es muy feo, hay que hablar de los 23 ó 24 jugadores que están citados, hay que hablar de eso y lo que se viene', agregó el jugador mapochino que todavía no se ha ganado un lugar en el equipo titular de Barcelona desde su arribo en el último periodo de transferencias.