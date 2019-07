Arturo Vidal critica a sus compañeros tras goleada que sufrió Chile ante Perú | VIDEO

La selección de Chile quedó eliminada de la Copa América 2019 tras caer goleada por 3-0 ante la selección peruana, con anotaciones de Paolo Guerrero, Edison Flores y Yoshimar Yotun. Ante ello, Arturo Vidal, referente de la Roja no se guardó nada y fue claro al señalar que se cometieron errores que no se pueden dar en estas definiciones.

"Siempre buscamos y en una semifinal no nos podemos equivocar así, se dio un 3-0 que no es merecido. Felicitaciones a Perú que pasaron a la final. Triste, creo que el primer tiempo fue muy extraño, ellos concretaron las dos que tuvieron. En el segundo salimos con todo, no tuvimos suerte y el arquero sacó varias", manifestó Vidal a CDF de Chile.

"El tercer lugar no tiene ninguna importancia, es para cumplir no más. La Selección está más unida que nunca, seguiremos trabajando duro y hay que preparar las Eliminatorias", agregó.

Chile va por el tercer lugar ante Argentina

La selección de Chile jugará este sábado 06 de junio ante la selección argentina de Lionel Messi por el tercer lugar de la Copa América 2019. Recordamos que ambas selecciones ya se encontraron antes en definiciones de Copas América, en el 2011 y 2015. En ambas la Roja se impuso ante el conjunto albiceleste.

De héroes a villanos: la destructiva crítica de la prensa chilena a Arturo Vidal y a toda su selección

"El tercer lugar es pelear por nada": el contundente mensaje de Arturo Vidal tras perder con Perú