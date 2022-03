Luego de la polémica en el Perú vs. Uruguay, ha salido distintas personalidad a dar su opinión sobre lo sucedido en el encuentro por Eliminatorias Qatar 2022 y una de ellas es Antonio Ibañez de Alba, quien afirma ser el inventor del VAR.

El español habló al respecto de la jugada y aseguró que el video y audio difundido por Conmebol a la hora de revisar la jugada es “manipulable”.

“Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco, sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, dijo en Ovación.

Si el árbitro hubiera convalidado el gol, la selección peruana tendría todavía posibilidades de clasificar directamente al Mundial sin pasar por el rechaje, por lo que Antonio Ibáñez de Alba prosiguió.

“Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Las imágenes pueden ser manipulables entre 4 y 5 centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido”, aseguró.