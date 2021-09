Ángelo Campos es uno de los grandes responsables en la buena campaña de Alianza Lima en la Fase 2. Es así que con justicia, empieza a consolidar ese sueño de llegar a la selección peruana. Para hacerlo realidad, se esfuerza al máximo y aprovecha el poder compartir equipo con Jefferson Farfán. Además, se ilusiona con la posible llegada de Paolo Guerrero.

¿Ángelo, Richard Tex Tex o ‘Mono’?

No, yo soy el ‘Mono’, desde chico, desde que tengo cuatro a cinco años. En mi casa, el barrio, la gente del fútbol, todos me conocen como ‘Mono’.

Richard Tex Tex también es buen apodo, luego del atajadón ante Uruguay con la Sub20 de Perú en el 2013...

Sí, todo niño ha visto ‘Supercampeones, como ‘Dragon Ball’, pero sí, lo de Richard Tex Tex fue por la atajada, aunque mi familia, amigos de barrio y gente del fútbol siempre me han dicho ‘Mono’. Sin embargo, esa jugada quedó para la historia. Ahora lo disfruto más, mi hijo, Ángelo, también lo puede ver, y disfruta el fútbol.

Entonces, Ángelo, tu hijo, de siete años, también ya sabe como nació la comparación de Richard Tex Tex…

Sí, ya se da cuenta de todo. También ve los partidos que juego ahora. Eso es bonito. Me corrige algunas cosas, en su inocencia intenta ayudarme. Es bonito que sienta lo que yo viví.

¿El heredero te seguirá los pasos bajo los tres palos?

Dios quiera. Le gusta mucho el arco a Ángelo, se impulsa, desde niño le atrajo. Ya cuando crezca decidirá si juega al fútbol u otra cosa, como su padre siempre lo apoyaré.

De aquella Sub20, eras el capitán, y muchos de sus compañeros están consolidados en la selección mayor, con un Mundial, como Tapia, Cartagena, Flores, Araujo...

Sí, se formó un gran equipo. Habían grandes jugadores que, hasta ahora, destacan en el fútbol peruano, internacional. Fue un lindo momento de poder haber disfrutado con ellos, muy agradecido con Dios por ese tiempo que pude pasar, estuvimos a poco de ir al Mundial, pero el fútbol da revanchas. Ahora más grande me queda bonitos recuerdos. Uno como jugador de fútbol siempre sueña con vestir la camiseta de la selección, sea en la categoría que sea, pero con ese sueño tiene que venir esfuerzo, trabajo, uno tiene que ser constante, trabajar duro para que lleguen esos objetivos. Mi presente es mi club. Yo vivo ahora pensando y disfrutando en Alianza, y claro, en algún momento, con ese trabajo puede llegar un llamado. Es un sueño que uno tiene.

¿Sientes que cada paso en el fútbol te costó el doble?

No, yo no lo veo así, sino que aprendí mucho. Cada uno tiene su tiempo, hay algunas esperas que son más largas, pero uno tiene que seguir trabajando y cuando llegue la oportunidad, saber disfrutarla, ya que costó tanto conseguirla. Es un tema de trabajo, constancia y superación. Gracias a Dios me tocó volver a Alianza más preparado, con otra cabeza, otro espíritu, y lo estoy aprovechando al máximo.

Cuando te contactaron en Alianza, no tardaste mucho en decidirte volver...

Yo había firmado por Carlos Stein por todo el 2021, pero hubo acercamiento para jugar Segunda con Alianza, que es mi casa, donde me siento cómodo y feliz; sin embargo, antes de firmar llegó el tema del TAS, y pasé a ser jugador libre. Así que tuve la oportunidad de mi vida, de volver a casa, a Alianza Lima. Cuando llegué, todo era alegría.

¿Cómo te sentiste cuando descendió el equipo de tus amores?

Como hincha, sufrí mucho. Fue un tema muy delicado lo que pasó a Alianza, fue un golpe muy duro para todos los que somos hinchas, pero de lo malo también hay oportunidades para comenzar algo bueno. Personalmente, estuve muy triste, también desconcertado. Sí, me dolió bastante.

¿Estás en una etapa de maduración ideal para un arquero?

Cuando llego a Alianza lo único que tenía en mente era trabajar para ponerme bien físicamente, mentalmente y anímicamente. Necesitaba trabar, y en el momento apareció la oportunidad de jugar, me tomó preparado y con unas ganas tremendas. Por eso, el resultado se da dentro del campo. Sigo con las mismas ganas de hacer cosas bien, al igual que el grupo, y quise poner mi granito de arena.

Jefferson Farfán le da jerarquía al grupo...

Es un jugador tocado. Lo vi desde chico, en el 2003, 2004, antes de irse a Europa, veía sus partidos, tenía diez años. Lo veía jugar a Jefferson en Alianza, y ahora verlo de compañero, lo está disfrutando. Es un jugador que ha marcado historia en el fútbol peruano, y ahora disfruta su tiempo en Alianza.

¿Ensaya contigo su remate de pelota parada?

Sí, es muy difícil, pero me enfocó en aprender de él, es un delantero top, de calidad, entonces, enfrentarlo en los entrenamientos, a mi como arquero, me sirve muchísimo. Aprendo de un jugador que ha destacado en las mejores ligas del mundo. Yo intento disfrutarlo y aprender, todavía tengo que crecer, entrenar con jugadores como Jefferson sirve mucho para la carrera.

¿Y falta sumarse Paolo Guerrero?

Ah, bueno, ya sería tremendo golazo. No sabemos que puede pasar a futuro, pero sería un golazo para el fútbol peruano y para Alianza Lima.

¿De pequeño eras de ir a Matute como hincha?

Sí, iba con mi papá y hermano a Oriente. Ocultaba la canchita en mi casaca, ahí veíamos todos los partidos de Alianza. En ese tiempo estaba Leao Butrón en el arco, también Gustavo Roverano. Yo lo he visto a Leao en las finales del 2004 que ganan por penales, y siempre Alianza tuvo buenos arqueros. Siempre me gustaron los arqueros de Alianza.

Butrón fue blanco de críticas tras el descenso en el 2020...

Fue un golpe duro, yo no sé cómo se habrá sentido, igual los otros compañeros. La verdad, ni pensar en eso, no hay explicación. Uno tiene que seguir su vida, fue muy duro para todos. Un golpe para jugadores del club, para los hinchas, ellos seguro el doble, el triple.

¿Cómo es tu trabajo invisible?

De día y noche. Trabajo a mil por ciento. El arco de Alianza demanda mucho, y hay que resguardo bien. Como grupo, con el profesor Carlos Ramírez, quien es muy detallista, corrige lo que fallamos. Después el grupo de arqueros con Steven Rivadeneyra, Ángel de la Cruz, Franco Saravia y yo, estamos trabajando con todo, ellos también quieren jugar y tener su oportunidad.

¿Quién era tu espejo a seguir del medio local e internacional?

Siempre me gustó la forma de tapar de Leao Butrón, Tuvo un estilo muy sobrio. Lo he visto desde chico. Lo veía en la selección. Internacionalmente José Luis Chilavert, su personalidad, forma de atajar.

Entonces, te podríamos ver pateando un tiro libre a lo Chilavert, alguna vez...

No, eso no. No dejan, no dejan, no te regalan ninguna pelota.

¿Qué tal los Lives del ‘Pirata’ Barcos post partidos?

Es la costumbre del ‘Pirata’. Él y nosotros lo disfrutamos mucho, como plantel. Ya se hizo una marca del ‘Pirata’, sale lindo los mensajes de apoyo en los enlaces en vivo.

Estás bien protegido en la retaguardia blanquiazul...

Sí, están haciendo un trabajo sacrificado, haciendo que Alianza sea la valla menos vencida. Sabemos que defendiendo bien, en cualquier momento anotamos con la calidad de jugadores que tenemos en ofensiva. Todos queremos irnos a la casa tranquilo, así que todos aportamos nuestro esfuerzo.

¿Algún día, regresarás a entrevistar a tus compañeros en vestuarios, como en el 2017?

(Risas). No, por ahí me animo. Podría ser. La gente se divirtió mucho cuando entrevistaba, como reportero, en el campeonato del 2017, así que bienvenido sea, sería una forma de divertirse.

Cada vez más cerca del objetivo del título de la Fase 2, aunque todos querrán tumbarse al líder...

Estamos partido a partido. Para Alianza no hay rival fácil. Binacional nos sorprendió. A esta altura del torneo, todos juegan por algo. Ahora viene Cusco FC, otro equipo con distintas aspiraciones, así que se pone bonita la cosa.

¿Cómo sería volver a jugar en Matute con hinchas?

Sería una locura. A la gente le pica los pies por ir a los estadios, pero hay que cuidarse, seguimos en pandemia. Quizá con un poco de aforo, siempre será lindo que haya gente en Matute.

LEE ADEMÁS

Johanna San Miguel es retirada del set de “Esto es guerra” tras enviar fuerte mensaje a “Guerreros Puerto Rico”

Dueño de casa en Breña donde se alojó Pedro Castillo revela que viajó a Estados Unidos como invitado

Bono 700 soles: Consulta cuándo y dónde cobrar

André Carrillo es baja: las tres opciones para reemplazarlo en la selección peruana