Ángel Cappa destacó el atrevimiento y personalidad de la Selección de Ricardo Gareca

Fue campeón con Universitario de Deportes y conoce bien el fútbol peruano. El argentino Ángel Cappa destacó el atrevimiento y forma de jugar de la bicolor de Ricardo Gareca en los dos partidos amistosos jugados en Europa. El 'Filósofo' del fútbol precisó que el resultado es lo menos importante cuando se está haciendo un proceso y proyecto a futuro, que Perú ya tiene una idea futbolística y un equipo base para pelearle a cualquier rival que se le ponga al frente.

"Me gustó Perú con el 'Flaco' Gareca en los dos partidos que jugó. Obviamente que Paolo Guerrero arriba le da una mayor solidez en la efectividad. Sin embargo, el hecho de perder no le quita el avance y trabajo futbolístico en el campo de juego, donde por errores propios perdés un partido. Perú ha tomado con Ricardo (Gareca) una identidad futbolística muy buena, sabe a lo que juega y apunta a ello. En eso le lleva ventaja a varios países del continente e incluyendo Argentina que tiene al mejor jugador del mundo. No es fácil para ningún país sudamericano ponerse al frente de Alemania o Holanda. Son potencias europeas y Perú lo hizo. Le jugó a su estilo, tocándole el balón a los alemanes, sabiendo sus fortalezas y ocultando debilidades. Me gustó mucho Luis Advíncula ante Alemania y André Carrillo con Holanda. Creo que son dos jugadores vitales e inamovibles para cualquier esquema de juego", precisó Cappa.

El técnico argentino no duda que los resultados ayudan, pero el hecho que la bicolor haya enfrentado a selecciones de mayor fuste, le permite agarrar mayor jerarquía y personalidad para un futuro mejor. "Perú ante Alemania y Holanda pierde por errores propios. Por un mal rechazo, una falta de atención o porque los agarraron mal parados en el fondo. Lo vi fuerte de la cabeza y eso es fundamental. Hay trabajo colectivo y mental, eso se aplaude porque es un proceso para el futuro", concluyó el ex técnico de Universitario de Deportes.