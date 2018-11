Andy Polo: "Tenemos que preocuparnos por nosotros y no por los rivales"

Andy Polo conversó con El BOCÓN a su arribó a Lima antes de sumarse al entrenamiento de la selección peruana y dijo lo siguiente: “La verdad que me encuentro muy bien. El equipo hizo un gran esfuerzo y se logró la clasificación a la Final”, dijo en primera instancia.

Luego, Andy Polo habló sobre la relación que tiene con su técnico Giovanni Savarese, quien en reiteradas ocasiones le contó a este diario lo importante que es para el equipo.

“Él es así con todos. Obvio que con sus palabras me motiva. A quien no le motiva que su técnico tenga palabras de elogios hacia uno. Tenemos una buena relación no solo conmigo sino con todos mis compañeros”, dijo Andy Polo.

Sobre el cariño de la gente, Andy Polo que lo recibió de buena manera a su arribo a Lima pese a que era la 1:30 a.m. dijo lo siguiente: “Siempre es afectuoso ese cariño”.

Con una tierna sonrisa, cuando le preguntamos sobre los amistosos ante Ecuador y Costa Rica, Andy Polo dijo lo siguiente: “Claro que estoy motivado. Eso lo dijimos de un principio de terminar de buena manera el año y así darle una satisfacción a la gente”.

Finalmente, Andy Polo se refirió ante la ausencia de Keylor Navas que no estará para el duelo ante Perú en Arequipa del próximo 20 de noviembre y dijo lo siguiente: “No solamente es Keylor, sino 23 jugadores. Así que nos tenemos preocupar por nosotros mismos y no tanto por el rival”.

