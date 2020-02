Andrew Farrell brilla en la Major League Soccer (MLS) desde hace varias temporadas, sueña con vestirse con el uniforme de la selección peruana comanda por Ricardo Gareca y asegura tener los colores de Alianza Lima bien grabados en el corazón.

Andrew Farrell, defensa del New England Revolution de la MLS y posible prospecto de la @SeleccionPeru, confiesa su hinchaje por @ClubALoficial: “Viví en el Perú entre los 5 y 15 y mi ídolo era Farfán”, dijo el zaguero estadounidense.



“Fueron 10 años de mi vida, soy hincha de Alianza Lima, me encanta Jefferson Farfán, fue mi ídolo. Yo jugaría con quien me llame, crecí en Perú desde los 5 hasta los 15 años”, comentó el defensor del New England Revolution durante una entrevista otorgada al medio Pulso Sports Network.

“Sería divertido que suceda eso, pero no sé si ahora se pueda dar. Yo solo sigo esperando, disfrutando del juego y tratando de mejor con el paso de los días”, agregó Farrell durante la misma entrevista realizada tras sus trabajos de pretemporada con el New England Revolution.

Andrew Farrell brilla en la MLS, sueña con la selección y afirma: “Soy hincha de Alianza Lima, Farfán fue mi ídolo”

Lo cierto es que para lograr su objetivo de jugar por la selección peruana Farrell tiene que comenzar a destacar con otras luces en la MLS, por el momento esas plazas son ocupadas por Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Araujo y Anderson Santamaría (quien se recupera de una lesión).

