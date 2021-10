Andrés Mendoza, ex jugador de la Selección Peruana, contó muchas divertidas anécdota en una extensa entrevista al programa ‘La fe de Cuto’ de Trome. En una de sus varias respuestas, reveló el inusual momento que vivió junto a su padre con la carne de caballo.

“Mi papá me preparaba seco de caballo. Un día quiso hacer sopa y empezó a salir espuma en la olla. Buscaba experimentar con otros platos, pero con el caballo no se podía”, contó entre risas Andrés.

Mendoza no era el único que lo comía. “Cuando jugaba en Europa y llegaba a Lima, mi papá viajaba solo para prepararme seco de caballo. Yo me lo comía todo y a veces algunos me pedían. Lo disfrutaban y luego les decía que era carne de caballo. ‘Ah era caballito, estaba rico’, me decían”, añadió el ex delantero de Sporting Cristal.

En otro momento de la entrevista, Andrés contó cómo fueron sus inicios con el fútbol: “Yo quería ir a Alianza Lima a jugar porque tenía un primo ahí, él me decía que el técnico de menores Rafo Castillo le decía que estaban completos, que no se puede. Entonces me llevaron a Sporting Cristal. Alberto Gallardo que en paz descanse, dijo en una que me quede. Pero querían que viviera en el club, algo que pasó después”.

“En una oportunidad tenía que jugar contra Alianza Lima y contra mi primo. Anoté dos goles y mi primo le dijo al entrenador: ‘él era pues’. Yo soy hincha de Alianza, pero por entonces no se podía decir. A Cristal lo estimo bastante, cuando ambos juegan, voy por Cristal”, finalizó Andrés.