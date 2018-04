Andrea Llosa aclara denuncia tras carta notarial de Carlos Cáceda

Andrea Llosa aclaró públicamente su denuncia tras recibir una carta notarial de Carlos Cáceda, portero que tiene posibilidades de estar Rusia 2018 con la selección peruana. Periodista realizó un reportaje basándose en la versión que le dio la expareja del guardavalla y no le quedó otra que aclararlo para no sufrir consecuencias legales.

Aclara denuncia

'Yo jamás y quiero aclararlo bien, nunca he dicho que él no le pasa una pensión a sus hijos. Jamás lo he dicho, nunca he hablado de que no le pasa. Yo creo que el señor Cáceda, en lugar de advertir y amedrentar, no sé qué pretende. Él podría ir al Poder Judicial a hacerlo de frente. Un delito de difamación es cuando el periodista tiene ánimo de perjudicarlo y fregarle la vida (...) En mi caso, no hay ningún ánimo de desprestigiarlo, porque no tengo nada en contra de él. Es un tema que, desde mi punto de vista, está mal asesorado en su vida', sostuvo la periodista Andrea Llosa.

No es la primera vez que Andrea Llosa tiene algún entredicho con futbolistas, la conductora de tv también 'chocó' con Reimond Manco cuando ironizó con su deseo de volver a la selección peruana. 'Yo lo veo en el Mundialito de El Porvenir (pero con dos joncas)', disparó.