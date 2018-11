André Carrillo tras derrota ante Ecuador: "Este partido no vale nada"

Pese a la derrota de la selección peruana ante Ecuador, hay buenos ánimos de cara al encuentro amistoso frente a la selección de Costa Rica el próximo martes 20 de noviembre. Así también lo ha dejado claro André Carrillo con unas contundentes declaraciones, indicando que aquel amistoso ante la 'Tricolor' "no vale nada".

Cosas por corregir

"No ha afectado para nada, nos va a servir para corregir errores, de estar conscientes de que hay equipos que jugarán defensivamente y nos sirven, no nos complican", indicó André Carrillo tras los entrenamientos de la bicolor.

Un partido que vale poco (en el resultado)

Además, agregó que "Está claro que no estamos contentos con la derrota porque habíamos creado expectativas altas. Este partido con Costa Rica debe servirnos para terminar el año bien y será importante", señaló la 'Culebra'.

Carrillo fue claro y dijo que "Por un partido mal no va a ensuciar todo lo que hicimos bien", luego del gran 2018 que vivió la selección peruana. "Capaz suena feo decirlo, pero este partido no vale nada, obviamente queremos ganarlo pero no vale nada. Lo importante es que no ocurra en algún encuentro oficial", añadió la 'Culebra'.

Cabe recordar que André Carrillo dejó el campo ante Ecuador para el ingreso de Andy Polo, quien no tuvo un partido destacado.

