André Carrillo revela sacrificio que hizo por la selección peruana

André Carrillo es uno de los fijos de Ricardo Gareca en la selección peruana. Su desequilibrio y velocidad le a la bicolor sorpresa y frescura a la hora de generar jugadas ofensivas por lo que la 'Culebra' se convirtió en una pieza importante camino a Rusia 2018.

Sin embargo, pocos saben lo que tuvo que sacrificar André Carrillo para poder estar en la selección peruana y ayudar a la bicolor a clasificar al Mundial.

"Mis gemelos Samira y Cedric nacieron algunos días antes del partido de ida del repechaje contra Nueva Zelanda. Los vi nacer y casi inmediatamente partí para unirme al equipo. Pero bueno, todo esto vale la pena y uno por su país lo da todo", dijo André Carrillo en la revista Somos.

"Es un momento en el que se mezclan muchas emociones, alegría, satisfacción, sacrificio, ya que las clasificatorias sudamericanas son de las más duras del mundo", señaló.

Se emocionó

André Carrillo aseguró que clasificar a Rusia 2018 fue algo especial y quedará siempre en su memoria. "Fue lo mejor que me ha pasado en la vida, luego del nacimiento de mis gemelos. Lo que vivimos en las últimas fechas y la clasificación no me lo voy a olvidar nunca. Es algo que quiero contárselo a mis hijos"