André Carrillo reveló que tenía ofertas de grandes clubes en Europa

André Carrillo recibió fuertes críticas cuando decidió irse, luego del Mundial, a Al-Hilal de la liga de Arabia Saudita. Incluso el propio Ricardo Gareca mostró su inconformidad, pues esperaba que las principales figuras de la selección peruana puedan jugar en mejores clubes tras Rusia 2018.

Esta vez, André Carrillo reveló por qué tomó la decisión de fichar por dicho club: "Cuando acaba el Mundial tenía la opción de pertenecer a Benfica, tenía 3 o 4 opciones más en Europa, pero no me convencían. A lo mejor iba a pelear el descenso o equipos grandes donde no iba a tener la continuidad. Opté por venir a un equipo grande de esta zona, jugar todos los fines de semana, ya conocía al entrenador", reveló la 'Culebra' a RPP.

Además, añadió que "La parte económica fue un punto importante. Como todos los jugadores, piensan en eso. Es un contrato que en Europa no te lo dan y por eso fue parte importante en mi decisión", finalizó Carrillo respecto a ese tema.

Pero no fue el único tema del que habló, pues también se refirió a la ausencia de su compañero Christian Cueva, quien no estuvo en la última fecha doble con la bicolor: "La calidad que él la tiene la tienen pocos, es un jugador diferente y como cualquier jugador diferente es importante para nosotros", comentó Carrillo.

