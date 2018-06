André Carrillo: 'El objetivo de Perú es pasar primero'

André Carrillo ofreció conferencia de prensa previo al viaje de la selección peruana a Saransk para su debut ante Dinamarca por el Mundial Rusia 2018. 'Culebra' asegura que el objetivo de la blanquirroja no está mucho más allá de solo avanzar de fase.

Quieren terminar primeros

'No estamos pensando en la segunda plaza. Queremos pasar, primeros o segundos, pero el primer objetivo es pasar primeros y por eso un rival directo no tenemos. Las tres selecciones las vamos a afrontar con la misma seriedad, no vamos a ver ránkings, ni jugadores. Hemos mejorado la mentalidad, la parte defensiva y ofensiva, muchísimas cosas. La gente está enfocada en lo que son los partidos pero también en detalles como dietas y esas cosas y eso nos ha servido bastante', señaló André Carrillo.

'Estamos bastante tranquilos porque hemos trabajado y hecho todo para llegar hasta aquí. Ahora tenemos que aprovechar y darle alegrías al pueblo peruano que bien lo merece. Hemos trabajado la parte ofensiva y defensiva. No sabemos quién va a jugar pero quien lo haga lo hará con ilusión para que la selección consiga sus objetivos', añadió el jugador de la selección peruana.