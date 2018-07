Carrillo se queda en Benfica: Al-Hilal no pagará los 4 millones de euros

Buenas noticias para todos aquellos que estaban preocupados por el futuro de André Carrillo. El delantero de la selección peruana no saldrá de Benfica debido a una importante decisión del club de Arabia Saudita: Al-Hilal no está dispuesto a pagar los 4 millones de euros que el club portugués solicitaba para su préstamo.

"De momento, tengo contrato con el Benfica y en dos días me tengo que unir a la pretemporada. Estoy enfocado en eso y no en pensar en ofertas. Yo pertenezco al Benfica y voy a trabajar para ganarme un puesto en este club", dijo André Carrillo, confirmando que se quedará para pelear un lugar en el once titular.

Benfica había solicitado 4 millones de euros para su préstamo y 20 millones de euros en caso el Al-Hilal hubiera querido ficharlo, una cifra bastante elevada con la intención que el delantero de la bicolor se quede en el club. Esta es la revancha para André Carrillo, quien no tuvo una buena primera etapa en la águilas.

