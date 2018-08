André Carrillo: "Marcar en el Mundial me dio una adrenalina inigualable"

André Carrillo fue sin duda la figura de la selección peruana en Rusia 2018. La "Culebra" marcó el primer gol de la bicolor en un Mundial tras 36 años y contó que fue uno de los mejores momentos que vivió.

"Marcar el primer gol peruano en el Mundial me dio una adrenalina inigualable", dijo André Carrillo en una entrevista para la revista Cosas.

"Obviamente me hubiera gustado marcarlo peleando por la clasificación, y no cuando ya estábamos fuera", añadió el jugador que fue el único de la selección peruana en ser considerado "Man of the Match" durante el Mundial (en la victoria 2-0 ante Australia.

Apoyo de la gente

André Carrillo agradeció el cariño de los hinchas durante el Mundial, quienes llenaron los estadios y apoyaron al equipo hasta el último partido ante Australia, pese a ya estar fuera del torneo.

"Lo llevamos muy bien, porque la gente peruana solo nos daba buenas vibras, mensajes de apoyo. Fue increíble la cantidad de gente que viajó. Desde los amistosos nos sentíamos locales. Los estadios estaban totalmente repletos de peruanos. Incluso en el partido contra Australia, cuando ya estábamos eliminados"

